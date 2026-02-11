Александр Бубнов прокомментировал драку в матче «КАМАЗа» и «Крыльев Советов»

Фото: pfcks.ru

Экс-футболист «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов прокомментировал драку в недавнем товарищеском матче между «КАМАЗом» и «Крыльями Советов».

Напомним, в первом тайме защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой в лицо игрока «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова. После этого на поле началась потасовка, а сама встреча доиграна не была.

«Может быть, игрок КАМАЗа что-то сказал Николаю Рассказову. У челнинцев футболист молодой, а Рассказов уже зрелый игрок. Но там же драка началась, когда Фернандо Костанца с пыра пнул лежащего футболиста. У бразильцев такое есть. Они ногами начинают прыгать, в грудь могут ударить. Поэтому это он спровоцировал стычку. После удара Рассказова еще можно было развести игроков, если бы все их стали разнимать.

Как наказывать их? Это неофициальный матч, наказания быть не может. Сейчас руководство «Крыльев Советов» сказало, что штраф наложат. На кого? Рассказова? А про Констанцу ничего не говорят», – сказал Бубнов в эфире «Коммент.Шоу».