Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Рубин» - «Акрон»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» поделился ожиданиями от матча 25 тура РПЛ.

«Я не уверен, что футболисты «Рубина» выйдут и будут на максимуме своём играть. А «Акрон» будет играть. Сейчас они проиграют — вылетят напрямую», — сказал Бубнов.

«Рубин» после 24 туров располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Встреча против «Акрона» в столице Татарстана запланирована на 18 апреля (17:00 по московскому времени).