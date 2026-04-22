Александр Бубнов оценил возможное назначение Галактионова в ЦСКА

Бывший футболист, ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективе прихода главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в московский ЦСКА. По его мнению, специалист пока не готов к работе в армейском клубе.

«В ЦСКА давление намного сильнее, чем в «Локомотиве». Причём со всех сторон будет: и со стороны болельщиков, потому что их больше, и со стороны руководства. И самое главное, перед ЦСКА ставятся более высокие задачи традиционно, чем в «Локомотиве», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу»

Он отметил, что в ЦСКА, помимо развития молодых, нужно добиваться трофеев и результатов. «Поэтому при всём уважении к Галактионову считаю, что он пока не готов, несмотря на то что он очень опытный тренер, достаточно давно в РПЛ работает», — заключил Бубнов.