Александр Бубнов объяснил, почему по делу с арестом владельца «Торпедо» ничего не докажут

Фото: социальные сети ФК "Торпедо"

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об аресте владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова.

«Что будет с «Торпедо»? Да ничего, они останутся. Я в этой ситуации был, я работал в РФС по договорным матчам.

Во-первых, почему он [судья] так поздно сказал, что на него давление было? Во-вторых, где бабки? Которые ему… Денег нет. Вот этот у них совладелец… Ну они не занимаются этими делами. Там посредники делают. И один в один это все делается. Они никогда в жизни не докажут ничего», – сказал Бубнов в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, Соболева и Скородумова арестовали по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Торпедо» финишировало вторым в таблице Первой лиги в сезоне 2024/25. Тем самым «автозаводцы» вышли в РПЛ напрямую.