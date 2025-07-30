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Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов назвал главную проблему московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

«Самая главная проблема, которую они не решили в «Динамо», — у них нет плеймейкера. Карраскаль не играет и, судя по всему, может вообще не играть. Бителло, я убеждён, давно уже говорил, что это не плеймейкер. Не «десятый»? Нет. И вот сколько он играет на этой позиции, он все игры заваливает. И сейчас он завалил игру (c «Ростовом» (1:0), прим. «ТИ-Спорта»), хоть и «Динамо» выиграло», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После двух туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды четыре очка, одна победа и одна ничья.