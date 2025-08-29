Александр Бубнов: «Карпин из «Динамо» хочет «Ростов» сделать»

Экс-футболист «Спартака» и московского «Динамо» Александр Бубнов оценил работу Валерия Карпина в этом сезоне РПЛ на посту наставника «бело-голубых».

«Вижу, что Карпин из «Динамо» хочет «Ростов» сделать. Хотя он говорит, что он как «Ростов» не будет играть, а будет играть, как сборная. Но как сборная играет — вообще непонятно… Потому что там постоянно разные футболисты, и соперники не те. Поэтому здесь вообще ничего не понятно», — сказал Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В седьмом туре РПЛ «Динамо» предстоит сыграть на выезде с махачкалинским «Динамо». Встреча начнется 31 августа в 20:30 по московскому времени.