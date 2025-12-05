Александр Бубнов: «Гусева заставили извиниться, текст - штамп»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире ютуб-канала «Коммент.шоу» прокомментировал письмо с извинениями исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

«Я уверен, его заставили сделать это. Текст не его, это штамп, там все так расписано, Гусев в жизни так не скажет. Его заставили, он извинился и так про себя думает: «Ну ладно, вы хотели, я извинился перед вами. А я как считал, так и считаю, что я прав». И в этом смысле он тоже будет прав. Единственное: если бы он не извинился, к нему могли какие-то санкции применить. В клубе. А так, его, вероятно, никто и не трогал. Думаю, в тренерском-то штабе точно», – сказал Бубнов.

Напомним, ранее Ролан Гусев раскритиковал тренера по физподготовке бело-голубых Луиса Мартинеса, который пришел в клуб при Карпине.