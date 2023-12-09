Александр Бородин: «Наш президент - стратег, который думает о стране, о людях и армии»

Наша организация на 100% поддерживает кандидатуру Владимира Путина на выборах. Об этом сообщил «Татар-информу» председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин.

«Это правильное решение, каждый житель нашей страны ждал, когда Верховный Главнокомандующий обьявит об этом. У нас на данный момент нет иного лидера, который сможет победить нацизм и фашизм. Он стратег, который думает о стране, о людях и армии. Не просто так он доходит до командиров, узнает как идет спецоперация, выясняет, как обут и одет солдат, как офицеры работают», – сказал он.

Александр Бородин отметил, что помимо этого у Владимира Путина много дел не связанных со специальной военной операцией.

«У него дел от Дальнего Востока до Калиниграда, которые нужно решать, чтобы экономику поддерживать. Он решает как выжить стране в блокаде от европы и обеспечить деятельность народу. Наша организация на 100% поддерживает его кандидатуру», – дополнил он.