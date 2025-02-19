Бородин о подготовке к 80-летию Победы: «Недопустим фальсификации истории!»

В Казани комитет ветеранов войны и военной службы провел обсуждение по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. Председатель комитета Александр Бородин заявил о необходимости усиления роли организации в сохранении исторической памяти, борьбе с фальсификацией истории и установлении нравственных ориентиров для молодежи в современных условиях.

«Мы успешно завершили прошлый год, все, что планировали – реализовали. Хотя в местных организациях все проводится не так успешно, как показал наш конкурс. Президиум проделал большой обьем работы для выполнения основных задач, опираясь на положения указов Президента РФ и Раиса РТ по празднованию 80-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне, о сохранении традиционных российских нравственно-духовных ценностей. Мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи, оказываем гуманитарную помощь участникам СВО», – сказал он.

По его словам, главная задача сейчас – это победить фашизм на Украине.

«50 поездок с тоннами гуманитарного груза, включая технические средства РЭБ, маскировочные сети, экипировку, различные материалы, письма школьников – все это доставлено в зону СВО», – дополнил Александр Бородин.

После заслушивания всех докладов, комитет ветеранов войны и военной службы на расширенном заседании Президиума наградил победителей второго заключительного этапа Всероссийского творческого конкурса «Помним о прошлом, любим Отечество!».

Также сегодня в ДОСААФ РТ открыли фотовыставку «Семья Героя СВО».

«Здесь представлено 13 фотокартин, идея создания такой фотовыставки пришла к нам, потому что сейчас проходит много похожих проектов, но семья – это основа основ. Мы задались этой идеей, чтобы показать семьи, в которых выросли наши Герои. Долго искали фотохудожника, чтобы придать портретам индивидуальность, чтобы они выражали чувства героев картин», – рассказала руководитель комитета семьи воинов Отечества РТ Ангелина Галимова.