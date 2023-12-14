Александр Бородин: «Президент твердо сказал - участники СВО не будут забыты»

Александр Бородин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники СВО буду участвовать в патриотическом воспитании молодежи, сообщил Президент РФ Владимир Путин. Мнением об этом поделился с «Татар-информом» председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин.

«Мне очень понравился ответ Владимира Путина о будущем участников СВО. Очень приятно, что они не будут забыты. Они будут участвовать в патриотическом воспитании, в школах, военкоматах, в училищах. Участники СВО будут на своем опыте рассказывать как быть настоящим патриотом Родины и как ее правильно защищать. Он отлично ответил и поддержал офицеров», – сказал он.

В данный момент проходит прямая трансляция «Итоги года с Владимиром Путиным». Посмотреть трансляцию можно по ссылкам в VK, ОК и на RUTUBE.