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Александр Бородин: «Президент твердо сказал - участники СВО не будут забыты»
Участники СВО буду участвовать в патриотическом воспитании молодежи, сообщил Президент РФ Владимир Путин. Мнением об этом поделился с «Татар-информом» председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин.
«Мне очень понравился ответ Владимира Путина о будущем участников СВО. Очень приятно, что они не будут забыты. Они будут участвовать в патриотическом воспитании, в школах, военкоматах, в училищах. Участники СВО будут на своем опыте рассказывать как быть настоящим патриотом Родины и как ее правильно защищать. Он отлично ответил и поддержал офицеров», – сказал он.
В данный момент проходит прямая трансляция «Итоги года с Владимиром Путиным». Посмотреть трансляцию можно по ссылкам в VK, ОК и на RUTUBE.
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