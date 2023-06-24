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Руc Тат
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Политика 24 июня 2023 12:27

Александр Бородин: «Чувствуется рука Америки и НАТО»

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О ситуации с ЧВК Вагнер своим мнением с «Татар-информом» поделился генерал-майор Александр Бородин. По его словам, нельзя допустить раскола в обществе.

«Однозначно,я не поддерживаю происходящее. Я поддерживаю нашего президента Владимира Путина и дальнейшее проведение специальной военной операции. У меня вся семья военные, у меня сын полковник, внук, старший лейтенант Александр Бородин, воюет за нашу Родину. С мятежниками должны разобраться специальные службы, почему так вообще получилось?», – сказал он.

«Я хочу отметить, что часть Вагнера с честью сражались за нас. Среди них есть достойные люди. Я чувствую, что это все взялось не с пустого места, где-то рядом есть рука НАТОвцев и американцев, которые хотят разделить наше общество. Мы поддерживаем нашего президента Владимира Путина и победа будет за нами!» – дополнил он.

#минобороны рф
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