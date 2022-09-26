Александр Борисов уходит с поста директора казанского IT-парка

Директор казанского IT-парка Александр Борисов уходит с должности в связи с переходом на новую работу. Сегодня у Борисова последний рабочий день в качестве руководителя IT-парка, сообщил он «Татар-информу».

«Сегодня у меня последний день работы директором казанского IT-парка. Работу буду продолжать в России», – отметил Борисов, не раскрывая подробностей о новом месте работы.

Временно исполняющим обязанности директора назначен первый заместитель Руслан Власов.

Александр Борисов родился 5 февраля 1983 года в Красноярске. Окончил Сибирский государственный технологический университет, ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, АНО «Университет Иннополис». До 2012 года работал разработчиком, проектным менеджером и техническим директором. Затем возглавлял собственную компанию «Иннософт», параллельно в 2014 году был куратором стартап-проектов «ИТ-Парка». В 2019 году стал руководителем центра технологических компетенций «Иннополис» в X5 Retail Group, а на следующий год возглавил «ИТ-парк».