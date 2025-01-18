Александр Большунов занял третье место на пятом этапе Кубка России по лыжам в Казани

Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru

Сегодня в поселке Мирный Республики Татарстан завершились финальные гонки спринтом классическим стилем пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

У женщин призовые места в финале заняли сразу две спортсменки из сборной Республики Татарстан. Первой финишировала Анастасия Фалеева (3:25.77), второй – Наталья Терентьева (3:25.92). Бронза же досталась Алене Барановой из Томской области (3:27.06). Также пятое место заняла Ольга Сергеева, также представляющая Татарстан на соревнованиях (3:30.38).

Представители мужской сборной Татарстана же золотых медалей в финале не добились. Так, первым пришел Александр Терентьев (Тюменская область, 2:55.60), вторым – Ермил Вокуев (Республика Коми, 2:55.74). Александр Большунов (2:56.14), Иван Горбунов (2:56.16) и Сергей Забалуев (3:00.08), представляющие Татарстан, заняли третье, четвертое и шестое место, соответственно.

Напомним, заключительные соревнования пятого этапа Кубка России по лыжам начнутся завтра. Из соревнований будут индивидуальные гонки (скиатлон 10+10 километров). Женщины стартуют в 11:00, а мужчины – в 12:50 по мск.