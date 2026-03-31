Александр Большунов выиграл «разделку» в финале Кубка России, Коростелёв — четвертый

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 километров классическим стилем в рамках финала Кубка России в Кировске. Спортсмен из Татарстана преодолел дистанцию за 38 минут 49,8 секунды.

Второе место также занял представитель Татарстана Сергей Ардашев, уступивший лидеру 7,9 секунды. Замкнул тройку призеров лыжник из Тюменской области Алексей Червоткин, отставший от победителя на 42,7 секунды.

Еще один татарстанский спортсмен Савелий Коростелев финишировал четвертым с отставанием в 1 минуту 19 секунд. В пятерку сильнейших также вошел Илья Семиков из Коми, шестым стал Дмитрий Жуль из Красноярского края.