Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом в финале Кубка России
Представитель сборной Татарстана, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах. Ему удалось пробежать дистанцию за 22.38,6.
Второе место занял еще один татарстанец Савелий Коростелёв. Его отставание составило 13,5 секунд. Тройку призёров замкнул третий представитель РТ Сергей Ардашев (+23,5).
Напомним, накануне Большунов также лидировал в коньковой разделке на 3,3 км в Кировске. Он преодолел дистанцию за 6.46,1. Второе место занял еще один представитель Татарстана Савелий Коростелёв, отставший от лидера на 0,9 секунды. Тройку призеров закрыл Сергей Устюгов (+7,7).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Индивидуальная гонка 10 км:
1. Александр Большунов – 6.46,1.
2. Савелий Коростелёв – отставание 13,5.
3. Сергей Ардашев +23,5.
4. Илья Порошкин +30,7.
5. Кирилл Кочегаров +39,9.
6. Илья Семиков +42,8.
7. Алексей Виценко +44,5.
8. Евгений Семяшкин +46,4.