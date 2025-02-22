Александр Большунов вернулся в Россию из Италии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трехкратный олимпийский чемпион, представитель сборной Республики Татарстан по лыжным гонкам Александр Большунов вернулся со сборов в Италии. Об этом сообщил его тренер Юрий Бородавко.

«Он вернулся в Россию, сейчас перед ним стоит задача как можно лучше подготовиться к чемпионату России», –передает слова наставника ТАСС.

Напомним, в Италии Большунов стал победителем коммерческой гонки Sudtirol Moonlight Classic на дистанции 30-ти километров классическим стилем. Для Александра этот международный старт стал первым за последние три года.

Чемпионат России по лыжным гонкам начнется 1 марта в Казани. Завершится турнир 13 апреля в Мончегорске.

Сейчас Большунов идет четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками. Первое, второе и третье места занимают другие представители Республики Татарстан – Сергей Ардашев (721 очко), Савелий Коростелев (667) и Иван Горбунов (622 очка) соответственно.