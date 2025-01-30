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На главную ТИ-Спорт 30 января 2025 16:35

Александр Большунов улетел тренироваться в Европу

Александр Большунов улетел тренироваться в Европу
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, член сборной Республики Татарстан Александр Большунов отправился тренироваться в Европу. Об этом сообщает президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Большунов улетел в Европу тренироваться согласно индивидуальному плану», – передает слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, 25 января Александр одержал первую победу на этапах Кубка России в текущем сезоне. Лыжник занял первое место в спринте на шестом этапе, который проходил в Ижевске.

Сейчас Большунов идет четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками. Первое, второе и третье места занимают другие представители Республики Татарстан – Сергей Ардешев (721 очко), Савелий Коростелев (667) и Иван Горбунов (622 очка) соответственно.

#лыжи #сборная Татарстана #елена вяльбе
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