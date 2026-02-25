Александр Большунов стал чемпионом России в «разделке» на 10 км

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан на домашних соревнованиях, занял первое место на чемпионате России в гонке с раздельным стартом классическим стилем.

Большунов преодолел дистанцию в 10 км за 23:59:09 секунды. Второе и третье место заняли еще двое представителей из Татарстана – Сергей Ардашев (+14,4 секунды) и Иван Горбунов (+30,5).

Завтра, 26 февраля, пройдет мужской и женский скиатлон (10 км + 10 км). Прямую трансляцию соревнований покажут на «Матч ТВ». Начало в 7:00 мск – у женщин и в 9:00 мск – у мужчин.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.