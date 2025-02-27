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На главную ТИ-Спорт 27 февраля 2025 10:38

Александр Большунов сказал, что хотел повторить рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

Александр Большунов сказал, что хотел повторить рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира
Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru

Представитель сборной Республики Татарстан по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что хотел повторить рекорд президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на чемпионате мира в Тронхейме.

«Когда я тренировался этим летом, одним из моих желаний было повторить рекорд Елены Валерьевны Вяльбе в Тронхейме. Но, похоже, придется это отложить», – передает слова Большунова газета VG.

Напомним, в 1997 году Вяльбе победила во всех пяти женских гонках на чемпионате мира в Тронхейме.

Напомним, с 1 по 9 марта в Казани пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования примет поселок Мирный. Ранее столица Республики Татарстан принимала Кубок России по лыжным гонкам.

#елена вяльбе #Александр Большунов #лыжи #спорт #сборная Татарстана
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