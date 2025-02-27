Александр Большунов сказал, что хотел повторить рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира
Представитель сборной Республики Татарстан по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что хотел повторить рекорд президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на чемпионате мира в Тронхейме.
«Когда я тренировался этим летом, одним из моих желаний было повторить рекорд Елены Валерьевны Вяльбе в Тронхейме. Но, похоже, придется это отложить», – передает слова Большунова газета VG.
Напомним, в 1997 году Вяльбе победила во всех пяти женских гонках на чемпионате мира в Тронхейме.
Напомним, с 1 по 9 марта в Казани пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования примет поселок Мирный. Ранее столица Республики Татарстан принимала Кубок России по лыжным гонкам.