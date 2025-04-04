Александр Большунов пришел первым в гонке раздельным стартом на Кубке России

Фото: flgr.ru

Представитель сборной Республики Татарстан по лыжным гонкам Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартов в рамках Кубка России в Кировске.

Большунов показал время 35.35,7. Вторым финишировал Павел Соловьев (35:39.4), представляющий Мурманскую область. Бронзу завоевал партнер Большунова по сборной Савелий Коростелев (35:55.6).

Напомним, в данный момент в общем зачете на Кубке России лидирует представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев с 895 очками. Вторым идет Савелий Коростелев (886), а третьим – Александр Большунов (744).