Александр Большунов: «Немецкая фирма не расторгала контракт, работает со сборной России»

Александр Большунов: «Все еще впереди, ставлю перед собой новые цели»

Фото: minsport.tatarstan.ru

«Надеюсь до чемпионата России справиться с простудой»

Как вам казанская гонка и этот комплекс в Мирном?

Надеюсь до чемпионата России справиться с простудой. И смогу пробежать гонку. У меня сейчас сложное время, без тренировок. Я первый раз в Казани. Здорово, что у вас открылся такой комплекс. Хочется, чтобы в каждом регионе страны были такие комплексы, что сильно поможет развитию лыжного спорта, стимулирует ребят, прежде всего молодых. Здесь есть все условия для тренировок, еще и рядом с городом, значит, сюда легко приехать.

Как относитесь к идее совместного старта молодых ребят с признанными звездами?

Это очень здорово. Вот у меня в детстве не было такой возможности, а тут дети могут соревноваться вместе с лучшими лыжниками страны. Море эмоций для ребят, они хотят обыграть мастеров. Глаза загораются у молодежи, они хотят больше тренироваться. Видят, чего могут достигнуть.

«Чем больше будет таких комплексов, как в Мирном, тем больше людей будут заниматься лыжным спортом» Фото: minsport.tatarstan.ru

Что нужно, чтобы в России был культ лыж, как в Норвегии?

Доступность. Чем больше будет таких комплексов, как в Мирном, тем больше людей будут заниматься лыжным спортом. И чем ярче будут освещаться в СМИ наши соревнования, тем лучше.

«Лучший раздражитель не Клебо, я сам себя раздражаю»

Лучший раздражитель для наших лыжников – это норвежцы, прежде всего, Йоханнес Клебо?

Это мы сами. Я сам себя раздражаю на тренировках. Особенно когда не получается. Сам себя начинаю настраивать.

На днях прошла одна из самых популярных гонок в Европе в норвежском Хольменколлене, где десять первых мест заняли норвежцы. Это показатель нашего отсутствия?

Конечно, норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта.

Наши спортсмены, прежде всего лыжники и биатлонисты, много теряют от отсутствия международных стартов?

Теряют, конечно. Но сейчас ничего нельзя с этим поделать, повернуть ситуацию в нашем виде спорта.

Большунов – единственный обладатель Кубка мира, рекордсмен по количеству завоеванных олимпийских медалей (девять) Фото: rosguard.gov.ru

«Kinetixx не расторгала с нами контракт»

Знаменитого португальского футбольного тренера Жозе Моуринью называют special one – «особенный». Вы самый титулованный российский лыжник, наш единственный обладатель Кубка мира, рекордсмен по количеству завоеванных олимпийских медалей (девять). Как вы сами о себе думаете?

Называть меня будут люди, наблюдающие за соревнованиями, специалисты, болельщики. Мне еще нужно поработать.

Без таланта, но при помощи технологий, новых материалов и снаряжения, смазок можно в лыжном спорте добиться больших результатов?

Можно добиться лишь определенных успехов. Все же талант и сопутствующее должны быть, иначе больших достижений не будет.

Год назад немецкая фирма Kinetixx по известным причинам расторгла с вами контракт. Чьими перчатками теперь пользуетесь?

Kinetixx не расторгала с нами контракт, продолжает работать со сборной России.

«Для развития конкуренции нужно открывать такие центры [как в Мирном]. Обязательно появятся новые звездочки» Фото: minsport.tatarstan.ru

«Татарстан сильно вкладывается в развитие лыж»

Как оцениваете нынешний сезон?

Он быстро прошел. Но соревнований было много, достаточно, даже без чемпионата мира и других международных стартов. Это главное отличие от предыдущих. Мы соревнуемся только в России.

Ваше отношение к возможным международным стартам россиян под нейтральным флагом?

Пока есть лишь неофициальная, разрозненная информация. Нет смысла загадывать, что и как будет.

Ваше мнение о развитии лыжного спорта в Татарстане?

Здесь большое количество спортсменов, допустим, не все здесь родились, но Татарстан сильно вкладывается в развитие нашего вида спорта. Для развития конкуренции нужно открывать такие центры, что приведет к росту занимающихся лыжным спортом. Обязательно появятся новые звездочки.

Вам 26 лет, как вы сами оцениваете свой нынешний уровень – пик, все еще впереди или как?

В данный момент я приболел. Результаты есть, это очень хорошо. Но я не привык останавливаться на достигнутом. Все еще впереди, ставлю перед собой новые цели. Если бы не было впереди, то это значило бы, что мы уже закончили.

«На лыжи можно вставать в любом возрасте. Без разницы, главное, чтобы вы на них встали» Фото: minsport.tatarstan.ru

«Жена высказывает свое мнение о моих стартах»

Вы стали мастером спорта в 18 лет, ваши рекомендации детям – со скольки лет надо вставать на лыжи?

На лыжи можно вставать в любом возрасте. Без разницы, главное, чтобы вы на них встали. Это уже будет отлично, и я буду радоваться, что кто-то еще встал на лыжи! Особенно за детей. Когда ребенок, как только он пошел, может встать на лыжи. Главное, чтобы было желание и возможности и чтобы родители тоже поддержали.

Есть понятие «футбольные страны», хоккейные, баскетбольные... Лыжных навскидку две – Россия и Норвегия. Что скажете про Швецию, Финляндию, Италию, Германию, где также были и есть приличные лыжники?

Да лыжных стран больше, чем две. Но понятно, что есть Россия и Норвегия, Швеция, Финляндия, где зимой всегда есть снег. Также условия для лыжных гонок есть и в других странах: Италия, Франция, Германия.

Ваша супруга Анна тоже лыжница. Она контролирует ваши гонки, как-то высказывается?

Бывают моменты, когда она высказывается про мои старты…