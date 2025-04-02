Александр Большунов и другие татарстанцы заняли весь пьедестал в финале Кубке России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трехкратный олимпийский чемпион, представитель сборной Республики Татарстан Александр Большунов вновь лидировал в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025, который проходит в городе Кировск. Он пробежал дистанцию за 26.05,1.

Второе место занял еще один представитель Татарстана Савелий Коростелев – его отставание составило 47,0 секунды. Тройку призеров замкнул еще один татарстанец Сергей Ардашев (+1.40,5).

Так выглядит полный список лидеров гонки:

Александр Большунов (Республика Татарстан) — 26.05,1

Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 47,0

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1.40,5

Александр Бакуров (Москва — Новосибирская) +1.56,4

Илья Семиков (Республика Коми) +1.56,8

Константин Тиунов (Москва) +2.02,9