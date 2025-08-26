Александр Бердников из группы «Корни»: «Новая волна» в Казани – это другой уровень»

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Солист группы «Корни» Александр Бердников высоко оценил атмосферу международного конкурса «Новая волна», проходящего в Казани.

«Много раз мы выступали здесь. Сегодня здесь действительно праздничная, нереальная атмосфера. Все артисты довольны, все кайфуют. Это настоящий музыкальный праздник», – отметил Бердников.

Музыкант также сказал, что казанский формат вывел «Новую волну» на новую высоту. По его словам, многие зрители и друзья разделяют это мнение.

«Мои друзья смотрели конкурс уже много дней, и они говорят, что эта «Новая волна» – это что-то иное, другой уровень какой-то!» – уточнил артист.

Бердников также высказался в поддержку идеи проводить фестиваль в разных городах, что, по его мнению, добавит мероприятию динамики и уникальности.

«Мы остановились в гостинице напротив огромных фонтанов, и я был очарован видами. Хотя времени на прогулки было немного, традиция знакомиться с каждым городом во время гастролей была соблюдена», – заключил Бердников.