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Александр Бедов возглавил филиал «Защитники Отечества РТ» в Набережных Челнах
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании представил руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества Республики Татарстан». Организацию возглавил Александр Бедов, который имеет большой опыт работы в сфере образования.
Фонд «Защитники Отечества» в Автограде открылся 1 июня. Его задача — оказание помощи военнослужащим и их семьям.
Наиль Магдеев напомнил, что с первых дней объявления специальной военной операции руководство Набережных Челнов оказывает военным моральную и материальную поддержку.
«Нашему фонду предстоит большая кропотливая работа, — напутствовал главу филиала руководитель города. — Создание фонда — это дополнительная работа к тому, что мы уже делаем: поддерживаем военнослужащих, их детей и семьи. Работа идет на системной основе».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Бугульме представили руководителя отделения «Движение первых». Им стал Ильгам Сагитов, известный в городе многолетней работой с молодежью.
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