Александр Барабанов рассказал об особенностях подготовки к играм на Дальнем Востоке

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов по окончании матча с «Амуром» (5:3) в беседе с клубной пресс-службой рассказал об особенностях подготовки к играм на Дальнем Востоке.

«Многое зависит от того, как ты лично готовишься. У всех организм по-разному реагирует на длительный перелёт и смену часовых поясов. Кто-то хорошо чувствовал себя сегодня, кто-то адаптируется к следующей игре. Мы стараемся делать всё, что от нас зависит. Самыми тяжёлыми будут вторая и третья игра выездной серии», – сказал Барабанов.

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет 17 января и вновь сыграет против «Амура».