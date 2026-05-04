Александр Барабанов после выхода в финал Кубка Гагарина: «Эмоций не осталось»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов по окончании победного матча с «Металлургом» (4:3 ОТ) прокомментировал итоги встречи.

«Сил и эмоций не осталось. Хорошо, что сейчас будет время, чтобы их восстановить правильно и подготовиться к следующей серии. Вся наша команда – герои, не нужно никого выделять. Мы вышли в финал за счёт командных действий. Надеюсь и дальше будет так» – сказал Барабанов.

В финале Кубка Гагарина казанская команда встретится с победителем пары «Локомотив» – «Авангард».