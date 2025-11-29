Александр Барабанов о матче с СКА: «Когда в Питере играешь, эмоций побольше»
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал победу над СКА (5:2) и высказался о своих эмоциях от игры против своей бывшей команды.
Он отметил, что Ильи Сафонова во втором периоде дал определённый толчок. Здоровый настрой команды позволил выиграть и забрать два очка, но ещё есть куда расти, есть над чем работать.
Также Барабанов рассказал, с какими чувствами играл против своей бывшей команды.
«Думаю, когда в Питере играешь, то эмоций побольше. Да и в целом, в команде осталось не так много знакомых ребят. Не могу сказать, что сейчас что-то екнуло, – приводит слова форварда «Ак Барса» Metaratings.
Следующий матч «Ак Барс» проведет также на своем льду, 30 ноября. Соперником будут «Шанхайские драконы».