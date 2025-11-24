Александр Барабанов о «Драконах»: Команда играет в североамериканском стиле

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов оценил игру «Шанхайских Драконов» и рассказал о принципиальности поединка.

- Игры в Санкт-Петербурге для вас особенные?

– Мы играли против «Шанхайских Драконов» – ничего принципиального. Мне приятно вернуться домой, на арену пришли родные и друзья – приятно сыграть здесь.

– Назовите ключевой фактор победы сегодня.

– Сравняли счёт во втором периоде, а в третьем имели достаточно моментов, чтобы забить победный гол. Помешали штанги, чуть-чуть фортуна отвернулась.

– Сильно удивил соперник по игре?

– Соперник играет в североамериканском стиле, идёт вперёд, активный форчек. Здесь важно не чураться черновой работы, принимать удар, не откидываться.

– Жерар Галлан работал в НХЛ, в чём-то стиль соперника был вам знаком?

– Только тем, что играют в североамериканском стиле, – приводит слова нападающего пресс-служба клуба.

В этой встрече Александр Барабанов отметился забитой шайбой в основное время, а также на его счету победный гол в серии буллитов в ворота соперника. В настоящий момент в активе 31-летнего форварда 19 (5+14) очков.