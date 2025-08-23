news_header_top
Александр Барабанов: «Матч с «Динамо» прошел намного лучше, чем с «Нефтехимиком»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов по окончании победного матча с «Динамо» (3:1) прокомментировал итоги встречи.

«Играем контрольные встречи, планомерно готовимся к сезону. Здорово, что сегодня победили. Этот матч прошёл намного лучше, чем игра с «Нефтехимиком». Уже какие-то наработки получаются, что от нас требует тренер. Тем не менее, ещё много работы впереди. Отрабатываем нюансы и мелочи, из которых складывается игра. Но мелочей не бывает, особенно в хоккее, да и в жизни тоже» – цитирует Барабанова пресс-служба «Ак Барса».

С 25 по 27 августа казанский клуб примет участие на предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге. В соперниках «Ак Барса» будет СКА и «Автомобилист».

