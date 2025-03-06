Александр Барабанов: «Игра получилась как в плей-офф»

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Автор дубля в ворота «Автомобилиста» Александр Барабанов поделился, как его команде удалось наконец-то одержать уверенную победу в матче с топ-командой.

«Ничего не поменялось. Мы стали реже ошибаться. Конечно, еще есть над чем работать. А так игра получилась как в плей-офф. Здорово, что мы забросили шайбу первыми.

Мой гол? Это работа всей команды: Комок (Денис Комков – прим. «ТИ-Спорт») здорово придержал шайбу, потом Галим (Артем Галимов – прим. «ТИ-Спорт») повозил их, Сафа (Илья Сафонов – прим. «ТИ-Спорт») подкрикнул мне, я вышел на пятак и забил».

На фразу корреспондента «ТИ-Спорта» о том, что нападающий наконец-то прервал «сухую» серию без очков, и вопрос, не переживал ли из-за нее, Барабанов отметил, что из ямы выходит вся команда.

«Не секрет, что у команды был небольшой спад. В том числе и у меня. Неважно, кто забивает, главное, чтобы мы побеждали».

На сегодняшний момент на счету Александра Барабанова 53 (22+31) очка в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ.