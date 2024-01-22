Александр Асафов: «Саммит БРИКС в Казани задаст тон экономике мира на десятилетия вперед»

Александр Асафов подчеркнул, что одна из ключевых задач объединения БРИКС – это обеспечение коллективной безопасности всех стран-участников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы еще не до конца понимаем роль таких мероприятий, как Африканский саммит и саммит БРИКС»

Проведение в России таких международных мероприятий, как Африканский саммит и саммит БРИКС, имеет колоссальную важность, хотя еще не все понимают, насколько большую роль сыграют эти саммиты, отметил Асафов.

«Мы пока еще не до конца понимаем смысл, суть и значение таких мероприятий, как Африканский саммит и саммит БРИКС, но важность переоценить невозможно. Думаю, что именно эти события будут задавать тренды развития мировой экономики на ближайшие десятилетия. Именно здесь будут заключаться договора, страны будут планировать свои местные проекты. Уверен, это станет основной площадкой, которая заместит другие деградирующие экономические институции», – сказал собеседник агентства.

Также эксперт поделился своими предположениями, какие темы станут ключевыми на саммите БРИКС в Казани.

«Три ключевых момента. Первый – обеспечение продовольственной безопасности, который плотно связан с рынком удобрений. Второе – регуляция цен на сырье. Причем речь идет не только об энергетике, а всех видов. И третье – новые технологии, связанные с применением и развитием искусственного интеллекта», – добавил Асафов.

Также он подчеркнул, что одна из ключевых задач объединения БРИКС – это обеспечение коллективной безопасности всех стран-участников.

Проведение в России таких международных мероприятий, как Африканский саммит и саммит БРИКС, имеет колоссальную важность Фото: kremlin.ru

«Религиозные ценности – это мощный объединяющий фактор для экономического сотрудничества»

На вопрос о выстраивании взаимодействия России с исламским миром Асафов ответил, что религиозные ценности могут послужить основой для становления доверительного экономического сотрудничества. И в этом смысле Татарстан играет очень серьезную роль.

«Единые религиозные ценности – это объединяющий фактор и дополнительный плюс к созданию любых экономических отношений. Это уже работает. Посмотрите на количество коммуникаций с теми же самыми Эмиратами, количество визитов, конференций, проектов. У этого фактора есть свои особенности развития», – поделился эксперт.

При этом он подчеркнул, что для Татарстана работа на основе общих религиозных ценностей не станет основным видом международного взаимодействия, потенциал гораздо шире. Но при этом останется очень важным.

Россия остается открытой для взаимодействия даже с недружественным Западом Фото: kremlin.ru

Когда Россия вернется к сотрудничеству с Западом?

При этом Россия остается открытой для взаимодействия даже с недружественным Западом, однако для этого необходимо, чтобы там произошли масштабные изменения, считает политолог.

«Когда страны Запада выйдут из-под внешнего управления, которое происходит с помощью американских военных баз, тогда пространство для взаимодействия вернется. Найдутся и там ценностные контуры, где можно выстраивать доверительные экономические отношения», – заявил собеседник.

Для того чтобы это произошло, на Западе должна умереть парадигма однополярного мира, которая работает для выгоды нескольких акторов, представляющих считаные проценты населения планеты.

«Этот процесс уже запущен. Должно дойти до очередного финала: деструкции однополярного мира. Уверен, мы сможем увидеть это еще в нашей жизни», – заключил эксперт.

Асафов Александр Николаевич, политолог, журналист

С 2019 года политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва».

С 2022 года преподает в МГУ им. М.В. Ломоносова на факультете государственного управления по программе переподготовки для политиков Executive Master of Public Policy.

Организатор и участник профильных политических и общественных конференций, экспертных круглых столов на различных площадках («Россия Сегодня», ТАСС и других).

С 2023 года представляет Москву в Общественной палате Российской Федерации.