Александр Асафов: Национальные ценности в обществе приобретают колоссальную важность

В России национальные ценности в общественном сознании приобретают колоссальную важность. Об этом заявил российский политолог, публицист, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов на заседании экспертного клуба «Волга».

«Сейчас наши традиционные ценности, в современном контексте можно употреблять термин „народные ценности”, в общественном сознании приобретают колоссальную важность с учетом процесса, который проще называть „гуманитарной войной”, а на Западе у этого есть термин „культура отмены”. В рамках этой „культуры отмены” видно, что идет давление не на Правительство, не на Президента, не на чиновников, а на все наши ценности», — поделился политолог своим видением ситуации.

По мнению Асафова, западные страны предпринимают попытку «стереть эти ценности из прошлого, настоящего и будущего методами новой этики, которую называют „культурой отмены”».

«И в данном случае важность ценностей в обществе колоссально возрастает. Люди понимают, что нам брошен вызов. Это вызов нашему существованию. Не только существованию моральной, этической, ценностной рамки, в которой мы живем, но и нас как страны, народа, нации. Поэтому народ начинает понимать, что же имели в виду те люди в галстуках, которые много лет говорили о важности наших традиционных национальных ценностей», — сказал он.

При этом политический обозреватель убежден, что гуманитарное и экономическое давление на Россию не связано с ведением специальной военной операции на Украине. По его словам, санкции были бы введены в любом случае, независимо от «причин и поводов».

«Обостренная конкуренция, вызванная тем, что США цепляются за концепцию однополярного мира, это тоже было. Еще в ноябре Владимир Путин говорил: „Введите уже все свои санкции, чтобы мы смогли строить жизнь, понимая, что вы нам готовите в будущем”. Это, конечно, всё готовилось заранее», — подчеркнул Асафов.

По его оценке, в ближайшее время санкции останутся, а в сотрудничестве России с Европой и США будут наблюдаться определенные трудности. «Мир стоит на пороге новых союзов, новых экономических горизонтов. Мы видим, что санкции вводят против нас страны с очень ограниченным количеством населения. По сути, шесть седьмых населения планеты к санкциям не присоединились. А достаточно серьезная часть населения планеты против санкций. Но говорить о том, что какими-то очевидными событиями закончится санкционное давление, нельзя. Этот процесс надолго. И он не связан ни с ходом, ни с целями, ни с планами специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины», —повторил политолог.

Асафов также выразил уверенность в том, что у России свой путь развития. «Нам нужно найти слова, чтобы выразить идею, чтобы потом сформировать нашу национальную идеологию. Но я считаю, что она уже есть, остальное — вопрос нашего внутреннего согласия, которое уже очевидно, и нашего диалога», — заключил он.

Заседание экспертного клуба «Волга» на тему «Как новые условия жизни влияют на систему национальных ценностей и единение народа?» прошло в Национальной библиотеке Татарстана.