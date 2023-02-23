Александр Александров: «Кто-то стал Героем, а кто-то остался безымянным»

Александр Александров: «Главная идея экспозиции Музея-мемориала Великой Отечественной войны – показать вклад Татарстана в победу»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Из Сталинграда в Казань прибывали тяжелораненые, обратно шло уже пополнение, вооружение, боеприпасы, продовольствие»

В феврале этого года в России отмечалось 80-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом. Мы знаем, что в музее есть постоянная экспозиция «Татарстан – Сталинграду», расскажите о ней. Как она была создана, в чем главная идея экспозиции? Какой вклад внесла наша республика в этот поворотный, решающий момент войны?

Главная идея экспозиции Музея-мемориала Великой Отечественной войны – показать вклад Татарстана в победу. И, конечно, одна из важных тем этой войны – битва под Сталинградом. В основной экспозиции у нас есть стенд, посвященный непосредственно Сталинградской битве. В музее есть также зал для временных экспозиций по определенной тематике. 2 февраля в России отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в этот день мы открыли в этом зале выставку «Битва на Волге». Она более подробная, там больше предметов, экспонатов, связанных с этим событием. Наша задача – рассказать о сражении и показать вклад Татарстана в победу под Сталинградом. Для этого мы используем экспонаты из фондов Национального музея РТ. Кроме того, временные выставки мы устраиваем совместно с другими организациями или музеями, чтобы показать что-то интересное, непосредственно связанное с темой выставки.

«Наша задача – рассказать о сражении и показать вклад Татарстана в победу под Сталинградом» Фото: предоставлено Александром Александровым

Какие уникальные экспонаты можно у вас увидеть?

Есть личные вещи солдат и офицеров, предметы, привезенные непосредственно с мест Сталинградской битвы. Можно также увидеть картину, вышитую женами командиров, которые обучались у нас здесь в танковой школе. Она была подарена танковому училищу женами офицеров 8 марта 1943 года.

А если говорить о вкладе Татарстана, солдат из Татарстана, нашей промышленности в победу под Сталинградом – как бы вы охарактеризовали роль республики?

Самое важное – это вклад наших дивизий, сформированных здесь, непосредственно на территории республики. Например, это 147-я дивизия, 120-я дивизия, удостоенная звания гвардейской за окружение гитлеровских войск под Сталинградом. У нас есть уроженцы Татарстана, которые прославились в ходе Сталинградской битвы. В декабре прошлого года на малой родине Гани Бекиновича Сафиуллина была открыты мемориальная доска памяти этого героя войны. В январе Глава нашей республики открыл мемориальную доску в Казани, она установлена на стене дома, в котором жил Гани Сафиуллин. В Татарстане было немало таких прославленных людей.

Есть личные вещи солдат и офицеров, предметы, привезенные непосредственно с мест Сталинградской битвы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается вклада промышленности, то он значителен. В Казань в годы войны было эвакуировано более 70 заводов, 8 из них были награждены орденами, 14 предприятий 144 раза получали переходящее Красное знамя ГКО (Государственного комитета обороны), работали авиационные предприятия, швейная фабрика, пороховой завод, оптико-механический завод и другие предприятия. Из Сталинграда в Казань по железной дороге прибывало очень много тяжелораненых. В Казани и в республике было много госпиталей, в которых прошли лечение 334 000 раненых. Обратно по той же железной дороге в Сталинград шло уже пополнение, вооружение, боеприпасы, продовольствие.

В этом году с помощью ребят из военно-исторических клубов мы организуем интерактивные площадки «Профессия – Родину защищать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В прошлом году у нас побывало более 30 тысяч человек»

День защитника Отечества, отмечаемый традиционно 23 февраля, каким-то образом отражается в экспозиции в качестве отдельной, особой даты?

Экспозиции, посвященной непосредственно 23 февраля, у нас нет, но к этому дню мы, конечно, проводим специальные мероприятия, стараемся сделать что-то интересное. В этом году с помощью ребят из военно-исторических клубов мы организуем интерактивные площадки «Профессия – Родину защищать», постараемся рассказать историю создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Это будет возможность обратиться к истории нашей армии за рамками Великой Отечественной войны.

Музей-мемориал ВОВ открыт в 2005 году, накануне 60-летия Победы. С чего начиналась экспозиция, какими экспонатами пополнилась за это время? Какие ключевые этапы развития музея можно было бы отметить и насколько высок интерес к нему со стороны посетителей?

«В прошлом году у нас побывало более 30 тысяч человек, это число посетивших непосредственно сам музей, не считая участников массовых мероприятий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ключевым моментом для нас, сотрудников, стала реэкспозиция музея в 2019 году. Экспозиция поменялась полностью. Когда мы пришли сюда работать, у нас были совершенно пустые, голые стены. Было только техническое задание, дизайн-проект. За несколько месяцев мы должны были все это сделать и открыться заново. Люди, которые побывали в музее до и после реконструкции, говорят, что все изменилось до неузнаваемости. Музей стал выглядеть совершенно по-другому. И результат не заставил себя ждать. Количество посетителей 15 лет назад и сейчас просто не сравнить. Люди приходят посмотреть новое, интересное, приходят на событийные мероприятия. Сыграл свою роль, конечно, и карантин. Закрытие границ повлекло интенсивное развитие внутреннего туризма. Как в самом Кремле, так и непосредственно в нашем музее самый большой поток посетителей наблюдается летом. Туристические группы все чаще приезжают целенаправленно, некоторые группы специально включают наш музей в свой маршрут в Казани.

Сколько бывает посетителей в среднем за год?

В прошлом году у нас побывало более 30 тысяч человек, это число посетивших непосредственно сам музей, не считая участников массовых мероприятий.

«За внимание людей сейчас идет ожесточенная конкуренция. Поэтому сделать так, чтобы в музее было интересно, – вот основная задача» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не запостил – значит, ты не был в этом музее»

Видимо, на рост популярности влияет и расположение музея на территории Казанского Кремля?

Да, конечно. Большинство туристов, посещающих Казань, приходят в Кремль, который, наверное, входит в любую обзорную экскурсию. Другой вопрос – есть ли у туристов время в ходе обзорной экскурсии посетить музеи? Чаще к нам заходят самостоятельные туристы, но постепенно становится больше и организованных групп. В обзорную экскурсию обычно входит посещение по выбору – одного, максимум двух музеев. Но кроме нас в Кремле есть и художественный музей, и Музей естественной истории. Однако и наш музей в последнее время пользуется растущей популярностью, поскольку понимание важности победы в Великой Отечественной войне сейчас все-таки растет.

Каким музей видит себя в будущем? Каковы планы его развития? Сейчас люди стали более избирательны, взыскательны, они хотят увидеть нечто большее, чем привычные экспозиции.

Конечно, музей должен быть более интерактивным. Экспонаты, лежащие за стеклом, должны быть либо как-то интересно поданы, либо интересно оформлены, либо экскурсовод должен как-то заинтересовать посетителей. Люди должны иметь возможность до чего-то дотронуться, сфотографироваться, сделать селфи. Как без этого? Не запостил – значит, ты не был в этом музее.

За внимание людей сейчас идет ожесточенная конкуренция. Поэтому сделать так, чтобы в музее было интересно, – вот основная задача. Чтобы люди не просто слушали заученную экскурсию, а могли бы пообщаться с экскурсоводами. Людей нужно заинтересовать так, чтобы они сказали: «Аквапарк подождет, нам интересно в этом музее». У нас были такие истории, когда даже возникали конфликтные ситуации с турфирмами. Мы сильно задержали туристов, они не хотели уходить, и у турфирм начали нарушаться графики.

Цифры меняются, после войны цифра была одна, потом оценка безвозвратных потерь выросла. Это число растет, потому что ведется поисковая работа, открываются новые документы в архивах Фото: предоставлено Александром Александровым

«После войны цифра была одна, потом оценка безвозвратных потерь выросла»

На протяжении многих десятилетий после окончания Великой Отечественной войны между военными историками шли дискуссии по поводу потерь Красной Армии. В Татарстане большой вклад в изучение потерь ТАССР внесла редакция «Книги памяти». В работе над ней принимал участие и ваш музей. Каковы сейчас оценки ушедших на фронт из ТАССР, погибших, пропавших без вести? Есть ли новые, не известные ранее сведения…

Цифры меняются, после войны цифра была одна, потом оценка безвозвратных потерь выросла. Я точно помню, что в моем школьном учебнике было написано о 20 миллионах человек безвозвратных потерь Советского Союза. Сейчас официальная цифра – 27 миллионов. Это число растет, потому что ведется поисковая работа, открываются новые документы в архивах, вскрываются новые факты и события. Безвозвратные потери среди военнослужащих, призванных из Татарстана на фронт, составили 378 тысяч человек. На момент открытия музея весной 2019 года без вести пропавшими считались 175 тысяч человек, но к прошлому году установлены судьбы 21 тысячи человек. Звания Героя Советского Союза удостоены 185 уроженцев Республики Татарстан, 48 уроженцев стали полными кавалерами ордена Славы.

Последняя экспедиция в Ленинградскую область Фото: предоставлено Александром Александровым

«Самое волнующее – это когда мы находим медальоны и личные вещи солдат, по которым можно установить имена»

Вы ведь и сами принимаете участие в поисковой работе, в «Снежном десанте».

Да. Кстати, «Снежному десанту» в этом году исполняется 55 лет. В конце января состоялось торжественное открытие юбилейного «Марша памяти», приуроченного к первому походу «Снежного десанта» в 1968 году.

Как давно вы участвуете в «Снежном десанте»? Что для вас означает эта работа?

В первую поисковую экспедицию я поехал в 2004 году. Наверное, это был один из переломных моментов в моей жизни. Я поехал с желанием быть полезным, хотел помочь людям, хотя и не имел никаких специальных навыков. С 2009 года у меня уже был свой поисковый отряд. Сейчас я порою уже сам не выезжаю, ребята ездят самостоятельно. Эту работу нельзя даже назвать хобби. Люди подстраивают под экспедиции свою основную работу, собственную жизнь. Для многих это даже стало делом жизни, они занимаются поиском на протяжении многих лет. Немало ребят, окончив институт, работают либо в патриотических организациях, либо до сих пор ездят в экспедиции. На их примерах можно растить новые поколения. Каждые три-четыре года в студенческих отрядах происходит почти полная смена состава, возникает практически новый отряд.

Для многих ребят и для меня лично, наверное, самое ценное в этих экспедициях – возможность пообщаться с конкретными людьми, родственниками погибших и пропавших без вести солдат Фото: предоставлено Александром Александровым

Какая из экспедиций стала для вас уникальной, самой важной? Может быть, были обнаружены уникальные находки?

Я не могу сказать о какой-то определенной находке. За такое количество лет собрано огромное количество различных находок. Конечно, самое волнующее и важное – это когда мы находим медальоны солдат и личные вещи, по которым можно установить имена. Но для многих ребят и для меня лично, наверное, самое ценное в этих экспедициях – возможность пообщаться с конкретными людьми, родственниками погибших и пропавших без вести солдат, которым очень важно узнать о судьбе своих близких.

Понятно, что спустя 80 лет никто не надеется найти своих родственников живыми. Но даже информация о том, где они погибли, как погибли, в каком месте перезахоронены, тот факт, что их останки не лежат где-то в лесу, для людей все это очень важно. На церемонию захоронения приезжают родственники, у нас появляется возможность с ними поговорить. Для многих поисковиков этот момент становится переломным. Мы видим результат своей работы, понимаем, для чего мы всем этим занимаемся.

Может быть, у кого-то до сих пор хранится единственная фотография деда или отца, мужа, некоторые их все еще ждут. А теперь они знают, где похоронен их близкий человек. Потомки приезжают целыми семьями через всю страну. Показывают внукам и правнукам – вот здесь погиб наш дед. У нас как-то была экспедиция в Ленинградскую область. На перезахоронение приехало около 5-6 человек из Якутии, хотя родственник у них был там не по прямой линии. Они прилетели всей семьей.

«В результате работы поисковиков у нас в музее появился новый экспонат – двигатель самолета времен войны. Нам его передало Объединение “Отечество”» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы стали выяснять судьбу этого авиадвигателя»

Какие новые факты об участии уроженцев Татарстана в войне были открыты в последнее время?

Что-то крайне удивительное и интересное найти трудно. Но идет важная работа по восстановлению истории жизни, судеб красноармейцев, призванных из ТАССР. Опять-таки, во многом благодаря поисковым отрядам. В результате работы поисковиков у нас в музее появился новый экспонат – двигатель самолета времен войны. Нам его передало Объединение «Отечество». В ходе экспедиций по всей стране они нашли фрагменты более чем 60 самолетов, из которых пытаются собрать самолет Пе-2.

Специалисты Всероссийского информационно-поискового центра помогли воссоздать судьбу этого авиадвигателя: какая история с ним связана, из какой экспедиции привезли, кто нашел? Выяснилось, что есть документы, как советские, так и немецкие, в которых есть информация о том, когда самолет вылетел на свое последнее задание, как немцы его засекли, как вражеский истребитель его сбивал, полностью восстановлены имена членов экипажа. Один из них, летчик-наблюдатель, оказался призванным из Татарстана. Собственно, первые фрагменты самолета были найдены в 1994 году, и на протяжении более 15 лет велась работа по установлению имен, поиску родственников, подъему фрагментов самолета. Длительная работа закончилась установлением полной истории. Сейчас даже есть возможность прочитать переписку с родственниками членов экипажа. Некоторые из них живут уже не в России.

«Ни одной достоверной и датированной фотографии строительства Казанского обвода не существует»

Насколько изучена тема строительства укреплений в Татарстане в годы войны?

Не так давно городу Казани присвоено звание «Город трудовой доблести». Совершенно заслуженно. У нас в музее есть определенное разделение экспозиций по двум главным темам: вклад Татарстана в победу на фронте и вклад Татарстана в тылу. Одним из направлений работы по укреплению тыла стало строительство в 1941 году Казанского обвода. Он не пригодился, и слава богу. Но ведь кто-то оставил на этой стройке свою жизнь и здоровье. Там работали десятки тысяч людей. Это настоящий трудовой подвиг народа. К сожалению, он не очень известен.

В Чувашии построен даже мемориал, посвященный строительству оборонных рубежей на территории этой республики. В прошлом году мы побывали в нескольких краеведческих музеях республики, в которых имеются материалы о строительстве Казанского обвода: в них созданы отдельные небольшие экспозиции, есть письма, газеты той поры. Нужно понимать, что строительство было засекречено. В Кайбицах мы пролистали целую подшивку газет того времени, и не нашли ни одного слова об этом, ни одной фотографии. Ни одной достоверной и датированной фотографии строительства Казанского обвода не существует. Все фотографии, которые мы используем в экспозициях, сделаны в основном в Подмосковье. Картина была такая же.

Недавно благодаря проекту, инициированному Чувашией, случайно у какого-то фотографа были найдены фотографии строительства Волжского обвода около Нижнего Новгорода.

«У нас в музее есть определенное разделение экспозиций по двум главным темам: вклад Татарстана в победу на фронте и вклад Татарстана в тылу» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Слабо изучена тема полетов немецкой авиации над ТАССР в те годы. Понятно, что они вели аэрофотосъемку. Что-то об этом можете рассказать?

Да, летали, фотографировали. У нас есть электронные копии этих снимков, по которым можно увидеть, насколько внимательно они подходили к работе. Казань сфотографирована, прямоугольниками и цифрами отмечены заводы, рядышком буковками помечены даже цеха, водонапорные башни, отмечен Кремль. Даже о цехе ремонта танков, который находился на противоположном от Казани берегу Волги, я узнал только из немецких фотографий.

Как вы относитесь к мнению о справедливости посмертного присвоения звания Героя России Гази Загитову? Примеры таких посмертных признаний подвига спустя многие десятилетия после войны есть.

Спустя 80 лет мы уже не сможем сейчас со стопроцентной точностью сказать, а кто же был первым бойцом, водрузившим знамя над Рейхстагом. Когда-то люди, находившиеся на месте событий, посчитали так, как изложено в учебниках истории. Почему мы должны через 80 лет переписывать? Конечно, если будет какое-то коллегиальное решение, если историки восстановят ход событий по документам, по источникам и будут уверены в своих выводах, тогда, безусловно, да. Сложно ответить, ведь никто с секундомером не замерял, кто же там был первым. Или тогда всем водрузившим знамя надо присвоить звание Героя. Вспомним подвиг Александра Матросова. Этот подвиг повторило большое количество людей, кто-то стал Героем, кто-то получил медаль, кто-то орден, а кто-то остался безымянным.

Звания Героя Советского Союза удостоены 185 уроженцев Республики Татарстан, 48 уроженцев стали полными кавалерами ордена Славы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Что за война такая велась с нами?»

На какие события в истории войны необходимо сегодня, на ваш взгляд, обратить особое внимание? Какие исторические факты становятся актуальными, влияющими на современность?

Важно знать о причинах войны. Большую по времени часть экскурсий в нашем музее мы проводим в первом зале. Рассказываем посетителям о предвоенной ситуации, о том, с каким багажом Советский Союз и Германия подошли к войне, почему она началась. Эта часть истории большинству не знакома. Битву за Брест, за Москву, Сталинград так или иначе знают даже школьники. А когда разговор заходит о причинах – расклад уже другой. Важно знать цели и задачи нападения Германии на Советский Союз.

И вот здесь можно сказать большое спасибо поисковому движению России, развивавшему проект «Без срока давности», задачей которого было изучение трагедии мирного населения. Поисковики выпустили 23 тома материалов о каждой области СССР, которые были так или иначе оккупированы в 1942, 1943 и 1944 годах. Опубликованы документы, фотографии, свидетельства очевидцев. Это рассекреченные и вновь обнаруженные документы. Они отвечают на вопрос: как так получилось, что из 27 миллионов погибших – 13 миллионов 625 тысяч человек мирного населения. Что за война такая велась с нами? Если про план «Барбаросса» большинство слышали, то о плане «Ост», предполагавшем «освобождение» оккупированных территорий от проживавшего там населения, многие понятия не имеют. С кем мы воевали? Чем нам грозило поражение в этой войне? Вот главные вопросы. Нужно понимать, что это была война на истребление, война за выживание. Нам необходимо было победить в этой войне во что бы то ни стало. Люди не до конца это понимают. Это очень важно доносить до наших граждан. Эти глупые шуточки про то, что если победили бы немцы, то мы пили бы баварское пиво... Это глупости, их даже в голове, в мыслях не должно быть.

В течение года будет много мероприятий, посвященных поисковому движению, потому что рассказывать об истории Великой Отечественной войны, не затрагивая работы нашего татарстанского поискового движения, невозможно Фото: Александр Александров / «Татар-информ»

Что интересного, нового ваш музей представит в этом году?

Современного посетителя очень сложно удивить, но стремиться к этому нужно. Каждый год мы готовим определенный план, в котором учитываются и круглые даты. Выставку к годовщине Сталинградской битвы мы уже сделали. В течение года будет много мероприятий, посвященных поисковому движению, потому что рассказывать об истории Великой Отечественной войны, не затрагивая работы нашего татарстанского поискового движения, невозможно. За 55 лет накоплен огромный опыт работы, воспитано много людей. В этой связи пройдет юбилейный форум, проведем всероссийскую конференцию, на которую приедут руководители поискового движения со всей страны.

Когда планируются эти мероприятия?

8-10 июня. В апреле состоится открытие юбилейной Вахты памяти. В конце года планируем крупный патриотический форум.

Летом будет еще одна круглая дата – 80-летие Курской битвы. Обязательно организуем выставку и мероприятия, посвященные этому важнейшему сражению Великой Отечественной войны.

Совместно с Музеем-заповедником «Казанский Кремль» 9 мая мы ежегодно организуем на территории Кремля много интерактивных точек, выставок, где можно что-то посмотреть, потрогать, пофотографироваться. Нам приходится сегодня конкурировать в условиях развития современных технологий. Наверное, выиграть борьбу за внимание у сотовых телефонов и 3D-технологий можно с помощью живого общения, возможности прикоснуться к непосредственному историческому предмету.

9 мая в Кремле бывает очень много посетителей, и нужно сделать так, чтобы потоки людей правильно перенаправлялись от одной локации к другой, чтобы всем было интересно и удобно. До Дня Победы у нас есть время запланировать что-то новое, и мы обязательно это сделаем.