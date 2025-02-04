Александр Айбатов сказал, что не знает, останется ли Рожков летом в «Рубине»

Фото: rubin-kazan.ru

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, как проходили переговоры с защитником Ильей Рожковым по новому контракту.

По словам функционера, договориться с Ильей было легко, так как Рожков предан «Рубину». Также Айбатов рассказал, что в Казани защитника все устраивает, он не хочет уходить. Однако генеральный директор все же отметил, что неизвестно, останется ли Рожков летом в «Рубине» и не перейдет ли в другой клуб.

«Любой клуб рассматривает все предложения. Другой вопрос — какие решения принимаются. Каждое предложение индивидуально. Невозможно спрогнозировать, как будет в случае с Рожковым летом. Так и с любым другим футболистом», – цитирует Айбатова «Чемпионат».

Напомним, в конце минувшего года ходили слухи, что Илья Рожков перейдет в московское «Динамо». 5 декабря «Рубин» объявил о продлении контракта с защитником до 2028 года.

Подопечные Рашида Рахимова финишировали восьмыми в первой части РПЛ. Сегодня, 4 февраля, «Рубин» сыграет с «Сурханом» в рамках вторых сборов. Матч начнется в 17:00 по мск.