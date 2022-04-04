Александар Вучич объявил о своей победе на президентских выборах в Сербии

Александар Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии в первом туре.

«По нашим данным, я набрал от 59,8% до 60,1%. <...> Мне удалось сделать в Сербии то, что никогда никому не удавалось. Я единственный, кто два раза победил в первом туре», - передает ТАСС слова действующего президента страны, которые он произнес на пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии.

В воскресенье, 3 апреля, в Сербии прошли выборы президента страны и нового состава Народной скупщины – однопалатного 250-местного парламента.