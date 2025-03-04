Алекс Гальченюк стал гражданином Российской Федерации

Американский форвард хабаровского «Амура» Алекс Гальченюк получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета ХК «Амур» Сергей Абрамов в официальных социальных сетях хабаровского клуба.

«Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды «Амур» Алекс Гальченюк сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдёт на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. Мы много общались с Алексом в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб «Амур», наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Алекс просто вернулся домой. Желаем ему скорейшего восстановления после травмы и поздравляем со вступлением в российское гражданство!» – цитирует Абрамова пресс-служба хабаровчан.

Алекс перебрался из Национальной хоккейной лиги в КХЛ в августе 2023 года, когда перешел в петербургский СКА. Однако уже через один сезон Гальченюк был вынужден покинуть питерскую команду, после чего перешел в хабаровский «Амур» в мае 2024 года.

В текущем чемпионате 31-летний форвард провел за хабаровский клуб 53 игры, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач.