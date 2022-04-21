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Ру Тат
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Экономика
21 апреля 2022  12:58

Алекперов вышел из совета директоров «Лукойла»

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Попавший под западные санкции Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла». Также он оставил и пост президента нефтяной компании, сообщается на сайте.

«Президент и член Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" В.Ю. Алекперов проинформировал Компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", а также досрочно сложить полномочия Президента ПАО "ЛУКОЙЛ"», — говорится в сообщении.

Председателя совета директоров компании также уведомили о намерении Алекперова.

Отмечается, что до на 31 марта бизнесмену принадлежали 3,12% акций «Лукойла». Через семейные трасты и фонды он контролировал еще 5,43% акций. Таким образом Алекперов не является контролирующим акционером компании.

#нефть #санкции #лукойл
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