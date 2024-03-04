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Алекно: Тренер должен зарабатывать не меньше, чем ведущий инженер вертолетного завода
Тренеры в небольших городах и селах сейчас зарабатывают менее 30 тыс. рублей в месяц. Как восполнить кадровый дефицит в этой сфере, рассказал сегодня волейболист, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РФ Владимир Алекно на встрече с активом республиканского избирательного штаба Владимира Путина в Казани.
«Это экономический вопрос, который сегодня обсуждается на всех уровнях. На мой взгляд, [потенциальных] олимпийских чемпионов сегодня в деревнях, малых городах и районах больше, чем в Москве. У них есть желание стать великими», — сказал он.
Чтобы у молодых специалистов был стимул работать тренерами в глубинке, у них должна быть зарплата «не меньше, чем у ведущих инженеров вертолетного завода», уверен Алекно.
«Труд не менее адский, потому что требует энергии, сил и нервов», — пояснил он.
Владимир Алекно напомнил, что данный вопрос поднимал в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.
«Должен быть финансовый стимул у молодых специалистов в регионах», — еще раз подчеркнул Алекно.
Встреча Владимира Алекно с представителями общественных и спортивных организаций и обычными молодыми людьми длилась более 40 минут. Легендарный тренер немного рассказал о себе и ответил на вопросы интересующихся. Речь шла о развитии волейбола, карьере самого Алекно, поддержке молодых кадров и зарплатах тренеров. В заключение мероприятия специалист призвал всех присутствующих принять участие в мартовских выборах Президента России.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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