Сборная Ирана по волейболу под руководством Владимира Алекно проиграла команде России

Сегодня в матче второго тура волейбольной Лиги наций сборная России во главе с финским специалистом Томасом Соммельвуо обыграл сборную Ирана (3:1), которую возглавляет россиянин Владимир Алекно.

Алекно тренировал казанский «Зенит» в 2008-2021 годы. И нынешней весной уроженец Беларуси решил завершить клубную карьеру, приняв сборную Ирана, куда вместе с ним из казанского «Зенита» пришел итальянский тренер-аналитик Томазо Тоттоло.

Это второй случай в тренерской биографии Алекно, когда его команда играла против российской — ранее он возглавлял французский «Тур», сыгравший в московском «Финале четырех» Лиги чемпионов.

Сегодня противниками Алекно в стартовом составе россиян были трое его недавних подопечных по «Зениту-Казани» — Максим Михайлов, Артем Вольвич и Валентин Голубев.

Стоит отметить, что со своими иранскими подопечными Владимир Алекно общался на русском языке, на фарси его слова переводил один из членов тренерского штаба сборной Ирана.