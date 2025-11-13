Алекно опередил Вербова впервые в сезоне: случайность или новая реальность?

Сегодня «Зенит-Казань» сыграет против «Газпрома-Югры» в Сургуте. По итогам шести матчей подопечные Владимира Алекно набрали 16 очков и оттеснили со второй строчки команду Алексея Вербова. «Локомотив» по-прежнему на первом месте. Стечение обстоятельств или новая закономерность в турнирной таблице волейбольной Суперлиги - рассуждает «ТИ-Спорт».





Фто: zenit-kazan.com

«Зенит-СПб» опередил «Зенит-Казань» в Суперлиге

В мужской волейбольной Суперлиге, после прошедших накануне матчей 6 тура, образовался небольшой разрыв по очкам между соперниками. Напомним, еще вчера днем в первой тройке у «Локомотива», «Зенита-СПб» и «Зенита-Казани» в активе было равно количество – по 15 очков.

По-прежнему удерживает лидерство «Локомотив». На его счету 18 очков после победы в Новосибирске над «Белогорьем» (3:0). Последняя встреча позволила новосибирцам уйти в отрыв от своих ближайших преследователей на три очка. Ранее, в предыдущем матче против «Динамо-ЛО» железнодорожники также одержали уверенную победу (3:0).

Питерский «Зенит» слегка пододвинул казанских визави, взобравшись с 16 очками на вторую строчку таблицы чемпионата. Петербуржцы одолели в гостях «Горький» (3:1), но уступили «Енисею» (3:2). Казанский «Зенит» теперь на третьем месте. На его счету последняя сухая победа дома над соседями из Уфы - «Динамо-Уралом» (3:0). Сегодня им предстоит сыграть шестой матч в сезоне против «Газпрома-Югры» в Сургуте. Уверенная победа в этой встрече может снова поднять татарстанцев выше на одну позицию.

«Белогорье» после поражения от «Локомотива» опустилось на пятую строчку. Их место заняла новокуйбышевская «Нова». А вот победитель Кубка Победы - московское «Динамо» на шестом месте. В последних двух турах «динамовцы» обыграли «Кузбасс» (3:1) и МГТУ (3:0). Сине-бело-голубые пока к сожалению не впечатляют своими результатами в чемпионате.

Фто: zenit-kazan.com

Впереди у команды Вербова битвы с конкурентами

«Зенит-Казань» со старта чемпионата и по итогам пяти встреч идет пока без единого поражения. В домашней встрече против «Динамо-Урала» главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов выставил самый что ни на есть боевитый состав. Возможно в его памяти еще свежи воспоминания после непростого матча с одним из аутсайдеров Суперлиги - «Горьким». В этом матче соперники два тура назад доставили татарстанцам немало хлопот. В той встрече «зенитовцы» победили (3:1), но вывод наставником казанской команды был сделан – недооценивать соперника из нижней части таблицы не стоит.

Последний соперник казанцев по 5 туру - «Динамо-Урал» со старта сезона не одержал ни одной победы. В настоящий момент с учетом последнего поражения от татарстанцев на счету уфимцев пять проигранных матчей из пяти. В первой партии домашней встречи «Зенит» сразу ушел в неплохой отрыв, благодаря стабильным и сложным подачам Максима Михайлова. Во втором сете уфимцы произвели замену в атаке и это привело к равному соотношению сил вплоть до середины партии. Татарстанцы поняли, что им нужно прибавлять. Инициативу в этом вопросе на себя взял Алексей Кононов. Он вывел свою команду вперед за счет блока и эйса, оставив преимущество за собой в середине встречи.

В третьей и заключительной партии гости вновь совершили очередную перетасовку в атакующем составе. Однако эти перемены не поменяли общей картины. После серии подач Константина Абаева казанцы заработали преимущество и довершили результат в свою пользу превосходной игрой на блоке Дмитрия Волкова и Михаила Лабинского.

После игры Алексей Вербов остался доволен проведенным матчем своей команды, но как и истинный перфекционист, найдя недочеты в игре своих подопечных, пообещал устранить «проплешины» в ближайших играх. В данный момент «Зенит» работает над построением новых игровых связей, так как соперники уже достаточно хорошо изучили манеру игры татарстанцев. Важно иметь разную вариацию в составе и быть непредсказуемыми. Впереди у казанцев матчи с серьезными соперниками – «Белогорьем» и лидером Суперлиги на сегодняшний момент – «Локомотивом».

Впереди у казанцев матч с «Газпромом-Югрой», а также непростые поединки с «Белогорьем» и «Локомотивом». В очном противостоянии с железнодорожниками казанцам важно одержать сухую победу. В настоящий момент подопечных Вербова от первого места и «Локомотива» отделяет три очка, а также разница по забитым мячам. В случае победы татарстанцы снова обойдут команду Владимира Алекно и вступят в борьбу за первую строчку в таблице чемпионата. Не менее важно казанскому «Зениту» обыграть «Белогорье», так как это еще один из принципиальных соперников. Да и терять очки казанской команде сейчас никак нельзя.

Фото: vczenit.ru

Первое поражение подопечных Алекно со старта сезона

Питерский «Зенит» потерпел первое поражение со старта чемпионата в Суперлиге. Такое ощущение, что команда Владимира Алекно «посыпалась» еще в гостевом матче с «Горьким». После четырех уверенных побед петербуржцы выступали фаворитами в этой встрече, но немного споткнулись о соперника-аутсайдера. У петербуржцев все пошло не по сценарию уже на старте первого сета. Наставник «зенитовцев» Владимир Алекно в начале поединка решил поэкспериментировать и выпустил новое сочетание из игроков реже попадающих в стартовый состав. Однако идея не оправдала ожиданий 58-летнего специалиста. Алекно пришлось произвести сразу три замены по ходу стартовой партии, но это не спасло ситуации после 12 совершенных ошибок. Первую партию гости упустили.

Перед вторым отрезком в матче наставник сине-бело-голубых снова перетасовал состав. И на этот раз его решение принесло свои плоды. Зенитовцы лучше проявили себя в атаке и сравняли счет в партиях. В третьем сете все «решили» два игрока гостей – Игорь Тисевич и Максим Космин. Первый превосходно пасовал, а второй не проиграл ни одной атаки и в концовке сета сделал решающую подачу, благодаря которой петербуржцы забрали преимущество. Заключительный отрезок в матче прошел быстро. Команда Алекно полностью ушла в оборону, перекрыла блоками соперника и не позволила им атаковать. Несмотря на положительный исход во встрече наставник петербуржцев досадно высказался о первом неудачном отрезке.

«Тяжело из болота тянуть бегемота. Но все равно это вся моя команда, мне все нужны. И пока не получается, скажем так, хорошо стартануть у тех, кто меньше играет», - заявил Алекно на послематчевой пресс-конференции.

Матч против «Енисея» в гостях для петербуржцев выдался еще тяжелее. Соперники растянули встречу до пяти сетов. Поражение от красноярской команды стало первым для подопечных Владимира Алекно в текущем сезоне. Отметим, что в этом матче питерская команда вышла под руководством старшего тренера – Томазо Тотоло и именно он выставлял стартовый состав в этой игре.

В первом сете гости ушли в отрыв на целых 5 очков, но хозяева уравняли это преимущество. В целом в атаке петербуржцы все же были лучше (53% против 44% красноярской команды) и забрали эту партию себе в актив. Во втором игровом отрезке гости улучшили игру на блоке и снова убежали в отрыв на сей раз на семь очков, доведя партию до победы. Возможно такое уверенное начало их слегка окрылило и чрезмерная самоуверенность наказала «зенитовцев» за это. Одновременно хозяева решили спасать ситуацию и увеличили силы в атаке и в защите, перехватив инициативу по ходу третьей партии. Петербуржцы пытались догнать соперника, но брейковое преимущество им так и не удалось отыграть.

Четвертый сет был равным, но все решилось в концовке. Правда хозяева ошибались реже гостей и это сыграло свою роль. Подопечные Юрия Филиппова выиграли на балансе и перевели игру на тай-брейк, завершив партию в свою пользу. Запала красноярцев хватило и на контрольный сет. Несмотря на грамотную оборону «Зенит» все равно уступил «Енисею» по блокам.

Возможно причины столь неудавшихся выступлений петербуржцев в последнее время кроются в неэффективных сочетаниях. Новые связки пока не работают из-за недостаточного опыта у некоторых игроков. В 7 туре «Зенит-СПб» продолжит свою выездную серию и сыграет против «Ярославича» 16 ноября. Ярославская команда на данный момент занимает 10 строчку в Суперлиге с 5 очками.

Фото: lokovolley.com

Стремительный «Лкомотив» и буксующее «Белогорье»

Благодаря двум уверенным победам «Локомотив», закрепиил свое преимущество в турнирной таблице Суперлиги. В матче против «Динамо-ЛО» в Санкт-Петербурге новосибирцы справились за три сета и одержали уверенную победу. В стартовой партии казалось борьба была равной, но в концовке «Локомотив» поднажал и сумел перевести счет в свою пользу.

Второй сет стал продолжением первого, новосибирцы по-прежнему доминировали, но петербуржцам удалось сравнять счет и получить шанс на спасение. Какое-то время игра продолжалась в равной борьбе. Однако исход партии оказался снова в пользу новосибирской команды. Тем не менее хозяева не сдавались и выдали боевую ничью в начале третьего отрезка в матче. Они часто ошибались и это привело к тому, что гости вышли в отрыв с относительно небольшой разницей. Окончательную точку во встрече поставили игроки «Локомотива». Блокирующий Илья Куркаев и диагональный Раджаб Шахбанмирзаев оформили двойной блок.

«Белогорье» после гостевого матча с «Локомотивом» опустилось на пятую строчку в турнирной таблице и на его счету по-прежнему 12 очков. Первая партия между этими оппонентами осталась за железнодорожниками. При этом на старте матча у обеих команд были проблемы с подачей, что привело к большому количеству ошибок (по восемь у каждого из соперников). Второй сет начался с преимущества «Локомотива». После чего хозяева сами же позволили гостям сначала уравнять шансы, а затем и выйти вперед. Однако закрепить свое преимущество белгородцы не смогли из-за проблем в завершении атаки. Так что благодаря сетболам доигровщик хозяев Сэм Деру принес своей команде победу.

В третьей партии белгородцы попытались наверстать упущенное. Гостям удалось обойти хозяев на подаче, но железнодорожники быстро вернули себе преимущество. После чего новосибирская команда еще и ушла в большой отрыв, завершив сет уверенной победой. После матча наставник «Локомотива» Пламен Константинов признался, что они воспользовались проблемами гостей. Речь идет о лазарете «Белогорья». Из состава накануне по причине травмы, полученной на тренировке, выбыл один из ключевых игроков, второй бомбардир команды – диагональный Аль Хачдади. По некоторой информации игрок вышел из строя не меньше чем на три недели.

«Локомотив» продолжит домашнюю серию игрой против «Новы» 15 ноября. Клуб из Новокуйбышевска входит в топ-5 команд нынешнего чемпионата и занимает четвертую строчку. Так что эта встреча также несет в себе немало принципиальности. Белгородцам предстоит встреча с «Зенитом-Казанью» в ближайшие выходные. Это будет принципиальный поединок между командами первой пятерки.

К слову, накануне один из игроков белгородской команды блокирующий Георгий Заболотников выказал сомнение относительно чемпионства «Зенита-Казани» в этом сезоне. По его мнению в этом году многие команды – равны и нет явных фаворитов.

«В этом году всё максимально выровнялось. Уверен, что в Белгороде и в Москве все знают, что можно победить «Зенит-Казань». Есть ли гегемония «Зенита»? Об этом никто не думает. Один из примеров – Кубок России, они заняли третье место.

Безусловно, «Зенит-Казань» является главным раздражителем. В этом году они точно не станут чемпионами России. За последние пять лет у нас самый конкурентоспособный состав. Все пять команд верхней части таблицы максимально равны. Это топ-уровень», – сказал Заболотников Metaratings. Что ж посмотрим насколько оправдаются слова Заболотникова и что белгородцы смогут противопоставить нынешнему «Зениту» из Казани в предстоящем поединке.