Алекно – о послании Минниханова: «Не зря Татарстан – главный спортивный регион России»

Владимир Алекно

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заслуженный тренер России, наставник «золотой» национальной волейбольной команды на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года, Владимир Алекно, прокомментировал ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана, а также высоко оценил развитие спорта в республике.

По словам тренера, у жителей республики есть возможность погрузиться практически в любой вид спорта.

«Татарстан не зря признан главным спортивным регионом России, а Казань – спортивной столицей. Такие высокие звания просто так не дают. Сегодня жители Казани могут позволить себе заниматься практически любыми видами спорта. Кроме того, в качестве досуга люди могут сходить на футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. То есть доступен любой вид спорта. Это значит, что руководство республики уделяет много внимания развитию спорта в регионе. И это касается не только Казани. В остальных частях Татарстана есть большие хоккейные, футбольные клубы. В вопросе спорта равнодушия со стороны правительства республики нет – это самое главное», – цитирует Алекно корреспондент «ТИ-Спорт».

Также Владимир Романович высказался о количестве спортивных площадок в Казани. По словам тренера, их количество можно было бы увеличить в столице Татарстана.

«Хватает ли спортивных площадок в Казани? Вот этого, кстати, можно было бы добавить. Вспоминая свою юность, скажу, что в моем детстве в парках, дворах было очень много спортивных площадок. Об этом не даст соврать, мне кажется, любой человек моего поколения. Если в наших дворах на сегодняшний день будет увеличиваться количество площадок для занятий футболом, хоккем, баскетболом и волейболом, – хуже от этого точно не будет. Так, мы будем еще больше приучать наших детей к занятию спортом», – подчеркнул Алекно.

В заключении экс-главный тренер сборной России по волейболу высказался о важности сдачи норм ГТО для подрастающего поколения.

«На нормах ГТО выросло все мое поколение. Была большая спортивная страна. Я считаю, что и в наши дни нужно готовить молодежь к труду и обороне. Система сдачи ГТО очень важна, я полностью поддерживаю инициативу внедрять ее в обязательном порядке в школах», – подытожил Алекно.