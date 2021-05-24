Алекно-младший завершил карьеру волейболиста в 24 года

Связующий Лоран Алекно, который покинул «Зенит-Казань» нынешней весной, заявил о завершении карьеры игрока.



«Хочу сказать большое спасибо всем людям, которые переживали и болели за меня. Тем, кто помогал мне становится лучше на протяжении всей моей карьеры. Игрокам, что дали мне массу положительных моментов даже помимо волейбола. Спасибо за все те невероятные эмоции, которые я испытывал на протяжении 12-ти лет. Спасибо всем хейтерам, которые лишь сделали меня сильнее, желаю вам найти себя в этом мире и быть позитивнее. Спасибо, волейбол!» — написал Лоран в своем Instagram.

Лоран Алекно всю карьеру провел в Казани — он играл за «Зенит-УОР» в молодежной лиге, за «Академию» в высшей лиге А, а с 2017 года стал попадать в основу команды. Всего Лоран сыграл 160 матчей за «Зенит-Казань» под руководством отца и Алексея Вербова, выиграв с командой Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат страны, Кубок России (трижды) и Суперкубок России (трижды).