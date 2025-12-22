Алекно мастерски переехал «Локомотив»: интрига Суперкубка России возросла еще сильнее?

В Суперлиге завершилась очередная игровая неделя. Большинство команд ожидает почти недельная пауза в чемпионате. Все – из-за Суперкубка, который пройдет в ближайшие дни в Санкт-Петербурге. О главных событиях минувшей недели в Суперлиге – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vczenit.ru

«Мне было приятно смотреть на команду»

Заключительным матчем прошедшего уикенда была встреча двух грандов Суперлиги – петербургского «Зенита» и новосибирского «Локомотива». Команды подходили к игре, будучи соседями по турнирной таблице. Коллектив Пламена Константинова расположился на третьей строчке, а подопечные Владимира Алекно – на четвертом месте.

«Локомотив» и «Зенит» поочередно подарили сенсационные результаты в преддверии очной баталии, проиграв «Факелу» из Нового Уренгоя с одинаковым счетом – 1:3. В одном из тайм-аутов в той игре Владимир Алекно выдал яркую цитату, общаясь со своими волейболистами. «Мне противно на вас смотреть», – негодовал легендарный тренер, глядя на ход встречи с «Факелом».

Поэтому о важности игры с «Локомотивом» волейболистам «Зенита» тренерскому штабу петербуржцев говорить много было не нужно. «Бело-голубые» по-хозяйски доминировали на протяжении трех сетов. Невероятный по результативности матч выдал диагональный Владислав Бабкевич, шикарен на приеме был Евгений Гребенников. «Зенит» в минувший вечер был неуязвим, чего, конечно, нельзя было сказать о «Локомотиве». Потеря Сэма Деру оказалась ощутимой для новосибирцев. «Локомотив» потерял глубину скамейки, да и вариативность атак сибиряков заметно снизилась.

Понятно, что «Локомотив» на фоне их череды поражений никто не сбрасывает со счетов. Тем не менее, невооруженным глазом видно, что подопечные Пламена Константинова заметно сбросили обороты на фоне осенней части сезона. Собственно, это и отражается в результатах.

Ну, а что касается «Зенита», то игру своих подопечных высоко оценил Владимир Алекно по окончании встречи, будто бы иронично сделав отсылку на тот самый тайм-аут в Новом Уренгое.

«Стержень есть у команды, помимо технической готовности, хорошей подачи, блока, атаки. Стержень, который объединяет всех. И всё сегодня функционировало. У Высоцкого есть строки: «Лишь мгновение ты наверху, потом стремительно падаешь вниз», а потом так же вверх. Бывают действительно, не очень удачные матчи, а сегодня было приятно смотреть на них, радоваться за команду», – сказал Алекно.

Большого волейбола ждать в Петербурге!

На неделе в Санкт-Петербурге состоит «финал четырех» в рамках розыгрыша Суперкубка России. «Локомотив», «Зенит» СПБ, «Зенит-Казань» и «Динамо» Москва сразятся в граде на Неве за престижный трофей.

В прошедшие выходные подобный турнир уже прошел среди женщин, где чемпионом стало «Динамо-Ак Барс» из Казани. В финале татарстанские спортсменки отчаянно бились в пяти сетах с «Заречье-Одинцово». У мужчин по накалу страстей борьба за трофей точно не должна быть слабее.

Надо отметить, что для «Зенита-Казань» игры на Суперкубке России по волейболу станут фактически заключительными в 2025 году. Следующий матч в рамках Суперлиги у коллектива Алексея Вербова пройдут лишь в начале января.

«Зенит-Казань» весьма уверенно прошел осеннюю часть сезона, оступившись, по сути, только в игре с «Локомотивом». Потери летом Майки Кристенсона и Сэма Деру хоть и значились ощутимыми в первые месяцы чемпионата, однако, сейчас можно с уверенностью констатировать, что «Зенит» и без двух мастеровитых легионеров предстает сильной дружиной.

Казанцы будут очевидными фаворитами на Суперкубке России по волейболу. Тем не менее, вчерашнее выступление «Зенита» против «Локомотива» обнадеживает, что интрига на турнире окажется максимальной.