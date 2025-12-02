Алекно готовится к схватке с Вербовым, а «Динамо» подбирается к лидерам: обзор Суперлиги

Большинство команд Суперлиги уже отыграло десять туров. Интрига среди лидеров чемпионата играет новыми красками, периодически даря болельщикам новые сенсации. О самых ярких событиях последней недели в российском волейболе – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vkzenit.ru

«Зенит» проиграл «Белогорью», а впереди огненная дуэль в Казани!

Уже в эту субботу нас ждет главное тренерское противостояние в Суперлиге. Петербургский «Зенит» против казанского, Алекно против Вербова, схватка Давида и Голиафа в российском волейболе. Это всегда интересно и остросюжетно. Особенно в связи с положением команд в турнирной таблице.

«Зенит-Казань» хоть и разгромил днями ранее «Факел» с «Оренбуржьем», однако все равно оставил неприятный осадок у своих болельщиков после игры с «Локомотивом» (1:3). Новосибирцы в том матче наглядно показали, какое колоссальное значение имеет спортивная агрессия против коллектива Алексея Вербова. Подопечные Пламена Константинова играли с позиции силы, от себя, будто бы боксер, загнавший жертву в угол ринга. И должного сопротивления мощным атакам новосибирцев «Зенит-Казань» не нашел.

«Локомотив» в нынешнем сезоне Суперлиги – команда очень куражная. И если сибиряки чувствуют полную уверенность в себе, остановить их практически невозможно. В этом ключе «Зенит» Владимира Алекно чем-то похож на «Локомотив». В недавней игре с «Газпром-Югрой» петербуржцы деклассировали соперника – 3:1, победив в одной из партий со счетом 25:8. Другое дело, что чуть позже «Зенит» уже потерпел поражение от «Белогорья» (3:2). Даже в не самом оптимальном составе белгородцы сумели остановить грозную дружину с Бабкевичем, Янтом и Гребенниковым.

Предстоящая встреча в Казани будет, безусловно, не только игрой мастерства, но и эмоций. Для Алекно каждый приезд в столицу Татарстана в статусе тренера иной команды особенный. А в этом сезоне, когда именитый специалист планомерно ведет петербуржцев к долгожданному чемпионству, игры с «Зенитом-Казань» приобретают самый принципиальный характер. Команда из столицы Татарстана хоть и выглядит фаворитом в битве с коллективом Алекно, но разве что номинальным. Хотя поводы для оптимизма у казанских болельщиков есть. После месячного отсутствия из-за травмы в строй вернулся важнейший блокирующий Роман Романовский.

Московское «Динамо» дышит в спину лидерам Суперлиги

Столичный клуб на минувшей неделе обеспечил пикантное положение дел в турнирной таблице чемпионата. Именно «Динамо» нанесло первое в сезоне поражение «Локомотиву», хотя казалось, что новосибирский поезд способен пройти до Нового года все матчи без поражений. Команда Константина Брянского, по сути, убила «Локомотив» его же оружием – куражом. Вовремя во второй партии включились домашние трибуны. К тому же «динамовцы» заставляли сибиряков постоянно ошибаться. Грамотно работал блок москвичей, располагавший нападение «Локомотива» к авантюрным атакам.

Как итог – 12 ошибок у новосибирцев только во втором сете. Та молниеносная подача, которая работала у «Локомотива» в матче с «Зенитом-Казань», испарилась в игре с «Динамо». Ну и конечно, надо отдать должное лидерам московской команды. Ежегодно «Динамо» обозначает свои амбиции бороться за золото в плей-офф. И это логично, ведь исполнительского мастерства в команде Брянского хватает. Другой вопрос, насколько стабильно главные звезды «Динамо» могут двигаться по сезону.

Если Максим Сапожков будет стабильно выдавать в чемпионате такие матчи как против «Локомотива», столичный коллектив однозначно может побороться за высокие позиции в плей-офф.