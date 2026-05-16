Алекно добил Вербова: после фиаско в финале Суперлиги Казань проиграла Питеру в Кубке

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня в Москве в «Финале шести» Кубка России по волейболу среди мужчин настала пора полуфинальных матчей. И жребий сразу свел двух мастодонтов тренерской мысли - Владимира Алекно и Алексея Вербова.

Казанцы прошли групповой этап без напряжения - поочередно обыграли новосибирский «Локомотив» и «Динамо-ЛО». Команда из Санкт-Петербурга в своей группе обыграла «Белогорье», но уступило действующему чемпиону страны московскому «Динамо».

И первая партия этой встречи развивалась достаточно напряженно. По сути, в ней всё решили ошибки - у казанского клуба их набралось слишком много: восемь. К слову, у питерцев всего три. Концовка осталась за подопечными Алекно - 23:25.

Вторая партия - здесь уже статистическое преимущество волейболистов с берегов Невы в атаке - 52 против 55 процентов. К тому же, по пять очков за партию набрали сразу несколько человек - Бабкевич, Динейкин, Янт. Концовка снова осталась за клубом из Санкт-Петербурга, только на этот раз - 22:25.

Третья партия - квинтэссенция всего. Здесь казанские волейболисты были статистически лучшем по всем показателям. К слову, больше всего очков в команде Вербова в этой встрече набрал Михаил Лабинский - он настрелял 17 баллов. Но это не спасло Казань от затяжной концовки, где снова Алекно вышел победителем - 30:32.

Отметим, что у «Зенита» из Санкт-Петербурга лучшим снайпером этой игры стал Владислав Бабкевич - он набрал 17 очков. Уже завтра казанский клуб сыграет за бронзу с новосибирским «Локомотивом». Это оставляет шанс Алексею Вербову завершить сезон с еще одной медалью.

А в финале золото разыграют московское «Динамо» и питерский «Зенит». То есть, мы увидим второй подряд трофей для москвичей. Либо, первый титул Алекно с «Зенитом».

Добавим, что матч за бронзу пройдет в 16:00, золото разыграют - в 19:00.