«Алдынгылар Биләр Форум» соберет в Билярске около 800 участников

«Движение первых» проведет ежегодный «Алдынгылар Биләр Форум», участниками которого станут около 800 учащихся образовательных учреждений Татарстана в возрасте от 12 до 17 лет. Форум будет организован совместно с движением «Сәләт» на территории Билярска уже в третий раз, рассказал помощник Раиса РТ и руководитель регионального отделения «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

«Он стал уже традиционной точкой притяжения участников и наставников движения. Мы собираемся большой командой с ребятами и кураторами со всех районов Татарстана, чтобы подвести итоги очередного учебного года, а главное – наметить планы на предстоящие месяцы деятельности», – отметил Сулейманов.

Он рассказал, что одной из тем в этом году станет запуск нового направления работы по производству игр, одежды и игрушек при поддержке «Движения первых».

«Важно, что дети станут не просто участниками, а полноценными соавторами программы форума! Так мы хотим повысить вовлеченность ребят. Ведь, вкладывая свой труд, ты начинаешь по-другому относиться к процессу и к результату», – подчеркнул общественник.

Образовательная программа пройдет с 27 по 31 июля. Она будет включать:

– обсуждение с тренерами видения системы наставничества;

– кейс-игру для обмена опытом ребят в ученических самоуправлениях;

– встречу с приглашенными командами, которые уже успешно реализуют свое дело, и обсуждение выступления гостей;

– мастер-классы для развития навыков реализации социальных инициатив и наставнической деятельности;

– разработку руководства из десяти методов и практик, которые помогут каждому школьнику: от формирования команды до передачи личного опыта;

– презентацию результатов работы – итоговым продуктом станет упаковка предлагаемых активностей, которые можно будет реализовывать в учебных заведениях на уровне класса.

Помимо этого, участников ждут спортивные мероприятия, интеллектуальные турниры, творческие мероприятия и многое другое. Основной акцент будет сделан на развитии умения работать в команде. Для этого в программе в качестве факультатива присутствует «Час первых» – время, когда ребята могут реализовать предложенную на этапе заявки инициативу в виде акции, мастер-класса или квеста.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.