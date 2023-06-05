Алдарыш, традиционное чаепитие: какие интерактивы предложит гостям Сабантуя Нижнекамск

По инициативе главы Нижнекамского района Рамиля Муллина гостей нынешнего празднования Сабантуй в Нижнекамске, которое состоится 18 июня, ожидает новшество – древне-тюркская игра на лошадях «алдарыш», где самые ловкие джигиты будут соревноваться в умении держаться в седле.

Сабантуй в Нижнекамском районе отпразднуют 10-11 июня, в райцентре – 18 июня.

Большое внимание, по словам организаторов, будет уделено оформлению площадок – с красочной символикой, в едином цветовом решении и стилистике. Нижнекамский Майдан будет представлен различными интерактивными площадками.

По традиции здесь будет организована выставка сельхозтехники разных эпох – неотъемлемая визитная карточка праздника.

Коллекция книжных изданий на специально подготовленной к празднику литературной площадке расскажет о знаменитых земляках района, истории города и сельских поселений.

Одна из интерактивных выставок–инсталяций будет посвящена традиции татарского народа – чаепитию. Девушки в национальных костюмах будут представлять блюда татарской кухни и рассказывать о полезных травах, произрастающих в районе, которые можно использовать в приготовлении чайного напитка.

В течение всего дня гости праздника смогут насладиться мероприятиями на детском Майдане: юные нижнекамцы подготовят творческие номера, здесь будут проводиться и традиционные национальные игры, и состязания, организованы фотозоны.

В выставке декоративно-прикладного творчества в этот день примут участие умельцы из Самары, Тольятти, Альметьевска, Лаишево, Лениногорска, которые порадуют нижнекамцев своей сувенирной продукцией и мастер-классами.