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Алдарыш, традиционное чаепитие: какие интерактивы предложит гостям Сабантуя Нижнекамск
По инициативе главы Нижнекамского района Рамиля Муллина гостей нынешнего празднования Сабантуй в Нижнекамске, которое состоится 18 июня, ожидает новшество – древне-тюркская игра на лошадях «алдарыш», где самые ловкие джигиты будут соревноваться в умении держаться в седле.
Сабантуй в Нижнекамском районе отпразднуют 10-11 июня, в райцентре – 18 июня.
Большое внимание, по словам организаторов, будет уделено оформлению площадок – с красочной символикой, в едином цветовом решении и стилистике. Нижнекамский Майдан будет представлен различными интерактивными площадками.
По традиции здесь будет организована выставка сельхозтехники разных эпох – неотъемлемая визитная карточка праздника.
Коллекция книжных изданий на специально подготовленной к празднику литературной площадке расскажет о знаменитых земляках района, истории города и сельских поселений.
Одна из интерактивных выставок–инсталяций будет посвящена традиции татарского народа – чаепитию. Девушки в национальных костюмах будут представлять блюда татарской кухни и рассказывать о полезных травах, произрастающих в районе, которые можно использовать в приготовлении чайного напитка.
В течение всего дня гости праздника смогут насладиться мероприятиями на детском Майдане: юные нижнекамцы подготовят творческие номера, здесь будут проводиться и традиционные национальные игры, и состязания, организованы фотозоны.
В выставке декоративно-прикладного творчества в этот день примут участие умельцы из Самары, Тольятти, Альметьевска, Лаишево, Лениногорска, которые порадуют нижнекамцев своей сувенирной продукцией и мастер-классами.
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