Альбир Крганов участникам форума: Вместе сохраним наши духовные и религиозные ценности

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Председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии, член Общественной палаты РФ Альбир хазрат Крганов, обратившись к делегатам XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», призвал их вместе работать над сохранением духовных и религиозных ценностей.

«Нам необходимо быть едиными на пути к общей цели — сохранению наших духовных, религиозных ценностей. Это очень важно, поскольку только в том случае, если мы сохраним их, они будут работать на страже нашего общества. Причина неприязни Запада к России известна. Россия остается верной своим традициям и обычаям. Сегодня борьба идет не за территорию, а за духовные ценности, против бездуховности. Западные страны уже давно пытались посеять раздор между Россией и исламскими странами. Россия разрушила веками выношенные планы врагов ислама. Попытки подорвать общественную жизнь в Иране, Пакистане, Турции появились не на пустом месте. Это великое испытание для человечества, в частности, исламского мира», — заявил Альбир Крганов.

Сохранение единства в обществе — священный долг перед будущими поколениями, подчеркнул религиозный деятель.

«Мы понимаем, что стабильность страны не зависит от одной лишь экономики. С ней пытаются поиграть в разные игры, подстроить под себя: вводятся санкции, ограничения, замораживаются активы, имущество. Наши души никогда не посадят в кандалы. И выкованный веками крепкий дух нашего народа сломить им не по силам. Поэтому они боятся народов, которые живут по Божьему закону и велению совести. Когда у нас есть наши отважные руководители, народ, любящий свое Отечество, мы пройдем все испытания», — выразил уверенность муфтий.