Альбир Крганов переизбран главой Духовного собрания мусульман России

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В Москве прошел очередной съезд Централизованной религиозной организации «Духовное собрание мусульман России» (ДСМР). В мероприятии приняли участие представители руководящих и общественных структур организации. В ходе встречи были представлены доклады муфтия Москвы, Совета улемов и Общественного совета. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ДСМР.

Одной из основных тем съезда стало обсуждение текущей работы ДСМР и дальнейших направлений ее развития. Участники рассмотрели актуальные вопросы деятельности организации, а также обозначили задачи, которые предстоит реализовать в ближайшие пять лет.

Главным решением съезда стало единогласное переизбрание Альбира Крганова на пост руководителя Духовного собрания мусульман России. Он продолжит исполнять обязанности главы организации в течение следующего пятилетнего периода.

«Я благодарю участников съезда за оказанное доверие и поддержку. Переизбрание на новый пятилетний срок – это прежде всего большая ответственность и обязательство продолжать работу на благо нашей организации и всех мусульман нашей страны. Впереди у нас много задач: укрепление взаимодействия с мусульманскими общинами, поддержка защитников Отечества, работа в образовательной сфере, поддержка просветительских и социальных инициатив, строительство мечетей, развитие международных отношений и многое другое. Уверен, что вместе, опираясь на наши традиции и опыт, мы сможем последовательно реализовать намеченные планы и достойно ответить на вызовы нового периода», – сказал он.

По результатам заседаний участники сформировали перечень ключевых задач и определили приоритетные направления деятельности ДСМР на ближайшую пятилетку.

Завершился съезд традиционной общей молитвой, которую совершили его участники.