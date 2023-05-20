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Альбир Крганов: Мусульмане Чувашии построят дом семье учителя в селе Юлдус
Председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии, член общественной палаты РФ Альбир Крганов рассказал о помощи, которую окажут мусульмане Чувашии пострадавшему в пожаре татарскому селу Юлдус в Курганской области.
«Наша религия учит, что тем, кто нуждается в помощи, надо оказать помощь. Пострадавшему в пожаре селу Юлдус нужна помощь. Мусульмане Чувашии, наряду с неравнодушными людьми, также организовали сбор денег, а также было решено построить дом семье учителя села. В понедельник имамы говорили об этом с руководством Курганской области. Было бы хорошо, если мы вместе отстроим улицу Единства», — сказал муфтий.
Альбир Крганов принял участие в пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Форум проходит в Казани 19-21 мая с участием 1 тысячи делегатов из 77 регионов России.
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